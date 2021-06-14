США и Россия увеличили свой ядерный арсенал — SIPRI

С 2020 года общее количество развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось со 105 до более 3000.

При этом около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности и почти все они принадлежали России и США, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным института, общее количество ядерного оружия на начало 2021 года составило 13 тысяч 80 единиц, что на 320 единиц меньше, чем государства имели на начало 2020 года.

При этом общее число ядерных боеприпасов, развернутых в настоящее время, увеличилось с 3720 в прошлом году до 3825 в текущем месяце.

"В начале 2021 года у обеих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее. Россия также увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном вследствие развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ)", — говорится в отчете.

Указано, что более 90% мирового ядерного оружия принадлежит России и США. В то же время оба государства имеют большие и дорогие программы по модернизации ядерных боеприпасов.

"Общее количество боеголовок в глобальных военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, и это является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась", — добавили эксперты.

В институте предполагают, что РФ и США придают ядерному оружию все больше значения в контексте своей национальной безопасности.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае, по его словам, Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.