Политика 6 часов назад

Зеленский призвал немедленно решать вопрос по вступлению Украины в НАТО

Украина находится в опасности прямо сейчас и именно сейчас ей нужна помощь, считает президент

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, а это необходимо решить немедленно.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Axios.

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"Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно", — считает Зеленский.

"Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь", — добавил он.

При этом президент подчеркнул, что верит во вступление Украины в НАТО, но граждане страны уже не так сильно уверены в этом, как раньше.

Ранее для Украины подготовили обновленный пакет Целей партнерства с НАТО, который содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года.

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Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему предоставления Украине Плана действий по членству и вступлению в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Также сообщалось, что Литва на саммите НАТО в июне 2021 года предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

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