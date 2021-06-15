Байден ответил Зеленскому, когда Украина станет частью НАТО

Украина получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, равно как и будет членом альянса тогда, когда будет соответствовать критериям организации.

Сейчас же Киеву еще предстоит многое сделать, заявил президент США Джозеф Байден в Брюсселе на пресс-конференции по окончании саммита НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

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Отвечая на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, Байден сказал: "Это зависит от того, будут ли они соответствовать критериям. Факт заключается в том, что они (в Украине) еще должны очиститься от коррупции. Факт также заключается в том, что они должны достичь других критериев, чтобы получить ПДЧ. Это еще предстоит увидеть".

Вместе с тем он заверил, что будет "сделано все, что мы можем, чтобы поставить Украину в ситуацию, когда она будет способна противостоять российской физической агрессии".

Также Байден подчеркнул, что решение быть или нет Украине "частью НАТО", "будет зависеть не только от меня".

"Это зависит от союзников, от того, как они проголосуют. Но я знаю точно, что они (украинцы) должны (в этом) убедить, а это нелегко", — добавил президент США.

При этом он напомнил о своем выступлении несколько лет назад в Верховной Раде, когда говорил, что "у Украины есть возможности сделать что-то такое, чего ранее не было в истории Украины, — генерировать демократически избранную, а не коррупционную, ведомую олигархами, нацию".

"И я указал им, когда выступал, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если они действительно это сделают. Им еще много предстоит сделать", — констатировал Байден.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству в НАТО, и теперь настало время конкретных решений от США и Североатлантического Альянса.

В частности, он сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе (7-13 июня) заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае, по его словам, Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.