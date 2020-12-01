Политика 20 минут назад

Украина рассчитывает на получение ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году

Министр обороны призвал послов и военных атташе передать своим странам об амбициях Украины

Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны
Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны

Украина заявляет об амбициях получить План действий по членству в НАТО на следующем саммите альянса в 2021 году. Об этом сказал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы. Мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года", — заявил он, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.

Кратко и по делу в Telegram

Министр подчеркнул, что быстрое получение ПДЧ — цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины в соответствии с курсом Украины, прописанным в Конституции.

Читайте также:
Стало известно, что думают европейцы по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", — отметил Таран.

Отметим при этом, что МИД Венгрии накануне инициировал продолжение прежней политики этой страны по блокировке членства Украины в НАТО из-за политики Украины в отношении венгерского меньшинства в Закарпатской области.

30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у лидера "КМКС Партии венгров Украины" Ласло Брензовича и других деятелей в рамках расследования хищений средств благотворительного фонда "Эган Эде".

При этом в СБУ выступили с жестким заявлением о проверке "причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины, вмешательство во внутренние дела путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее органов на отдельные регионы" Украины.

Ранее напряженность в отношениях с Венгрией вызвала агитация венгерских чиновников, в частности, министра иностранных дел и правительственного "куратора" по связям с Закарпатьем, голосовать на местных выборах за КМКС. Последнему в итоге запретили въезд в Украину.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше
НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше
Украина выступает за учреждение должности спецпредставителя ЕС по Крыму
Украина выступает за учреждение должности спецпредставителя ЕС по Крыму
Рада отсрочила введение РРО для малого бизнеса до 2022 года
Рада отсрочила введение РРО для малого бизнеса до 2022 года
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Карантин выходного дня в Украине продлевать не будут — Степанов

  3. НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше

  4. В Бердянске подростки подожгли своего товарища ради "крутого" видео

  5. Биткоин побил рекорд стоимости

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...