Украина рассчитывает на получение ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году

Украина заявляет об амбициях получить План действий по членству в НАТО на следующем саммите альянса в 2021 году. Об этом сказал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы. Мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года", — заявил он, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.

Министр подчеркнул, что быстрое получение ПДЧ — цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины в соответствии с курсом Украины, прописанным в Конституции.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", — отметил Таран.

Отметим при этом, что МИД Венгрии накануне инициировал продолжение прежней политики этой страны по блокировке членства Украины в НАТО из-за политики Украины в отношении венгерского меньшинства в Закарпатской области.

30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у лидера "КМКС Партии венгров Украины" Ласло Брензовича и других деятелей в рамках расследования хищений средств благотворительного фонда "Эган Эде".

При этом в СБУ выступили с жестким заявлением о проверке "причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины, вмешательство во внутренние дела путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее органов на отдельные регионы" Украины.

Ранее напряженность в отношениях с Венгрией вызвала агитация венгерских чиновников, в частности, министра иностранных дел и правительственного "куратора" по связям с Закарпатьем, голосовать на местных выборах за КМКС. Последнему в итоге запретили въезд в Украину.