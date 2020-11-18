Стало известно, что думают европейцы по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО

Членство Украины в Европейском Союзе поддерживают 55% жителей Франции, Германии, Италии и Польши.

Об этом говорится в результатах опроса Центра "Новая Европа", проведенного соцагентством Kantar Profiles Division, передает ТСН.

Среди препятствий на пути Украины в ЕС опрошенные европейцы указывают искоренение коррупции. Больше всего — в Германии (более 58%), меньше всего в — Италии (29,1%).

Второе по значению препятствие — существенное улучшение экономической ситуации.

Что касается членства Украины в НАТО, его поддерживают 38% опрошенных. С другой стороны, количество тех, кто считает, что Украина не должна вступать в ЕС и НАТО, находится на уровне 28,5%.

При этом, Украина у европейцев ассоциируется с войной (конфликтом с Россией), бедностью (безработицей) и иммиграцией (сезонными рабочими).

В частности, с войной с Россией Украина ассоциируется у 12% опрошенных, с бедностью (безработицей) — в 10,8%, иммиграцией (сезонными рабочими) — в 10,3%.

Однако, если сравнивать эти данные с результатами опроса 2015 года, то количество ассоциаций Украины с войной значительно сократилось: с 49% до 12%.

К примеру, Польша, в основном, ассоциирует Украину с иммигрантами (25,8%) и с бедностью (25%), и только после этого с войной.

В то же время, в Германии и Франции самые популярные ассоциации связаны с Россией и войной. Большинство французских респондентов (15,5%) ассоциируют Украину с Россией, с войной и конфликтами (13,1%) и с Восточной Европой (10,6%).

ТОП-3 ассоциации Германии связаны с Россией (война, вторжение в Крым и Россия), что составляет почти половину респондентов (47,5%).

"Другая ситуация в Италии, где тема российско-украинской войны почти отсутствует в общественном мнении — ее вспоминают лишь 0,6% респондентов. Итальянцы — среди тех, кто наиболее положительное отношение к Украине", — говорится в исследовании.

В ходе исследования было опрошено более 4 тысяч респондентов в возрасте от 18+ до 65 лет, которые ответили на шесть вопросов, включая один открытый.

Напомним, в сентябре 2017 года 58% европейцев поддерживали вступление Украины в НАТО, 48% — вступление Украины в Европейский Союз.