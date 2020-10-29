Политика 20 минут назад

Безвизу Украины с ЕС — быть: в Кабмине отреагировали на скандальное решение КСУ

Вице-премьер-министр заявила, что курс Украины на интеграцию в Евросоюз и НАТО остается неизменным

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Решение Конституционного суда не повлияет на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин.

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По ее словам, внутри Украины есть политические партии, которые заинтересованы в том, чтобы остановить Украины в ЕС и НАТО.

"Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!", — заявила нардеп.

По ее словам, обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущения.

"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов. Кроме того, президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства", — отметила Стефанишин.

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Она добавила, что Кабинет министров также принимает меры, которые сделают невозможным остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", — подытожила Стефанишин.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КСУ счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

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