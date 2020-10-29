Безвизу Украины с ЕС — быть: в Кабмине отреагировали на скандальное решение КСУ

Решение Конституционного суда не повлияет на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин.

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По ее словам, внутри Украины есть политические партии, которые заинтересованы в том, чтобы остановить Украины в ЕС и НАТО.

"Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!", — заявила нардеп.

По ее словам, обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущения.

"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов. Кроме того, президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства", — отметила Стефанишин.

Она добавила, что Кабинет министров также принимает меры, которые сделают невозможным остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", — подытожила Стефанишин.