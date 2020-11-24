Политика 30 минут назад

Украина запретила въезд венгерскому чиновнику, ответственному за связи с Закарпатьем

В украинском МИД припомнили, что Иштван Грежа агитировал за одну из партий

Иштван Грежа. Фото: Facebook-страница Иштван Грежа. Фото: Facebook-страница
Иштван Грежа. Фото: Facebook-страница

Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины Иштван Грежа 24 ноября не был пропущен на украинскую территорию из-за введенного ранее запрета на въезд. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что были зафиксированы факты публичной агитации этим чиновником голосовать за одну из политических сил в Украине, что запрещено Избирательным кодексом.

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"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", — подчеркивают в дипломатическом ведомстве.

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При этом в МИД констатируют, что решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцам непосредственно в пункте пропуска через границу, поскольку законодательством не предусмотрена возможность информатировать их об этом заранее.

Напомним, в начале ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его венгерский коллега Петер Сийярто согласился восстановить конструктивный диалог после вмешательства Венгрии в кампанию по местным выборам в Украине.

В день выборов 25 октября Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать "КМКС Партию венгров Украины". 26 октября МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией. Сийярто назвал реакцию Украины жалким решением и чушью.

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