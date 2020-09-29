Только со страховкой: Украина изменила правила въезда иностранцев на время карантина

Украина изменила правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина по коронавирусу.

С 28 сентября 2020 года при пересечении границы иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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При этом документ должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, у которой есть представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины.

Как предполагается, страховка должна покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией. Ее срок действия должен совпадать со сроком пребывания иностранцев в Украине.

В Госпогранслужбе отметили, что без наличия полиса страхование иностранцам запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированный Крым.

Исключение действует для следующих категорий:

- иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;

- лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

- военнослужащие вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

В то же время на самоизоляции должны находиться иностранцы, которые прибыли из стран красной зоны или являются ее гражданами.

Эта норма не распространяется на следующие категории:

- лица не старше 12 лет;

- прибывающие в Украину для обучения в учреждениях высшего образования;

- граждане стран красной зоны, если они не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются в Украину транзитом. В последнем случае у иностранца должен быть документ, который подтверждает его выезд за границу в течение двух суток;

- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

- инструктора вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

- деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

- лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- лица, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, Украина во второй раз закрыла границу для иностранных граждан в конце августа 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Запрет на въезд иностранцев, кроме ряда исключений, действовал с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября. На данный момент границы для иностранцев открыты.

Как сообщалось, правительство Украины продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.