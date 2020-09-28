Политика 1 час назад

Въезд в Украину для иностранцев снова открыт: запрет продлевать не стали

Запрет за посещение Украины иностранными гражданми перестал действовать с 00:00 28 сентября

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.

Демченко подчеркнул, что Госпогранслужба руководствуется теми нормами, которые устанавливает правительство.

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"Мы четко помним, что с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины. С 27 августа и по 28 сентября, фактически действовал запрет на въезд иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, данная норма прекратила действовать", — рассказал он.

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Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины на внеочередном заседании досрочно ввел запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Временные ограничения на въезд иностранцев в Украину были введены для предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой коронавирусной инфекции СОVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением COVID-19.

В частности, в "красной зоне" оказались 65 государств, среди которых — США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.

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