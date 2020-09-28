Въезд в Украину для иностранцев снова открыт: запрет продлевать не стали

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.

Демченко подчеркнул, что Госпогранслужба руководствуется теми нормами, которые устанавливает правительство.

"Мы четко помним, что с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины. С 27 августа и по 28 сентября, фактически действовал запрет на въезд иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, данная норма прекратила действовать", — рассказал он.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины на внеочередном заседании досрочно ввел запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Временные ограничения на въезд иностранцев в Украину были введены для предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой коронавирусной инфекции СОVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением COVID-19.

В частности, в "красной зоне" оказались 65 государств, среди которых — США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.