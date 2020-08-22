Украина обновила список стран "красной зоны" по COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением COVID-19.

В "красной зоне" оказались 65 государств, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Указано, что среди стран "красной зоны" — США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.

В страны "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из "красной зоны" были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет и Чехия.

Известно, что если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.

Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Ранее Словения внесла Украину в "красную зону" по COVID-19.

Кроме того, с 1 сентября Египет вводит дополнительные ограничения для туристов, при въезде необходимо будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.