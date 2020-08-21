Словения внесла Украину в "красный список" по COVID-19

С 21 августа туристы, прибывающие в Словению из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте словенского правительства.

Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

Таким образом, Украина попала в "красный список", куда, кроме нее входят еще 73 государства, среди которых — Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие.

Читайте также: Правозащитники предлагают Кабмину объявить карантинную амнистию

В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

Стоит отметить, что Словения — одно из четырех десятков государств, открытых для въезда украинцев.

Как сообщалось ранее, с 24 августа в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов, которое устанавливается на 14 дней.

Напомним, Минздрав обнародовал обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открытые для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоне".