В Украине изменили карантинные зоны

С 24 августа в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, новое эпидемическое зонирование устанавливается на 14 дней.
В частности, к "красной" зоне будут отнесены:
город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
город Самбор Львовской области;
город Беляевка Одесской области;
города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области;
город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
К "оранжевой" зоне отнесены:
город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;
города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;
города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
Киево-Святошинский район Киевской области;
город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;
город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;
город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
К "желтой" зоне будут отнесены:
город Киев;
города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;
город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;
города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;
города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.
Напомним, по состоянию на 09:00 20 августа, в Украине зарегистрировано 98 тысяч 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 184 летальных, а 50 тысяч 441 пациент выздоровел.