Украина установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19

По состоянию на 09:00 20 августа, в Украине зарегистрировано 98 тысяч 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 184 летальных, а 50 тысяч 441 пациент выздоровел.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 134 новых случая, что является новым антирекордом заболеваемости в Украине.
Всего проведено 1 млн 356 тысяч 698 тестирований методом ПЦР. При этом, за сутки выздоровели 704 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 405 случаев;
Волынская область — 4 929 случаев;
Днепропетровская область — 1 873 случая;
Донецкая область — 1 156 случаев;
Житомирская область — 2 597 случаев;
Закарпатская область — 6 662 случая;
Запорожская область — 1 213 случаев;
Ивано-Франковская область — 7 290 случаев;
Кировоградская область — 749 случаев;
город Киев — 11 172 случая;
Киевская область — 4 727 случаев;
Львовская область — 12 631 случай;
Луганская область — 204 случая;
Николаевская область — 893 случая;
Одесская область — 5 408 случаев;
Полтавская область — 594 случая;
Ровенская область — 8 091 случай;
Сумская область — 1 078 случаев;
Тернопольская область — 4 116 случаев;
Харьковская область — 6 849 случаев;
Херсонская область — 321 случай;
Хмельницкая область — 1 768 случаев;
Черновицкая область — 8 297 случаев;
Черкасская область — 1 200 случаев;
Черниговская область — 1 314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 года в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 156 тысяч 685 сообщений о подозрении на COVID-19.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.
Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 19 августа, в Украине было 96 тысяч 403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2144 летальные, 49 тысяч 737 пациентов выздоровели.