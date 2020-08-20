Украина установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19

По состоянию на 09:00 20 августа, в Украине зарегистрировано 98 тысяч 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 184 летальных, а 50 тысяч 441 пациент выздоровел.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 134 новых случая, что является новым антирекордом заболеваемости в Украине.

Всего проведено 1 млн 356 тысяч 698 тестирований методом ПЦР. При этом, за сутки выздоровели 704 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 405 случаев;

Волынская область — 4 929 случаев;

Днепропетровская область — 1 873 случая;

Донецкая область — 1 156 случаев;

Житомирская область — 2 597 случаев;

Закарпатская область — 6 662 случая;

Запорожская область — 1 213 случаев;

Ивано-Франковская область — 7 290 случаев;

Кировоградская область — 749 случаев;

город Киев — 11 172 случая;

Киевская область — 4 727 случаев;

Львовская область — 12 631 случай;

Луганская область — 204 случая;

Николаевская область — 893 случая;

Одесская область — 5 408 случаев;

Полтавская область — 594 случая;

Ровенская область — 8 091 случай;

Сумская область — 1 078 случаев;

Тернопольская область — 4 116 случаев;

Харьковская область — 6 849 случаев;

Херсонская область — 321 случай;

Хмельницкая область — 1 768 случаев;

Черновицкая область — 8 297 случаев;

Черкасская область — 1 200 случаев;

Черниговская область — 1 314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 года в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 156 тысяч 685 сообщений о подозрении на COVID-19.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 19 августа, в Украине было 96 тысяч 403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2144 летальные, 49 тысяч 737 пациентов выздоровели.