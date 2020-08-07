Минздрав намерен увеличить количество тестирований на COVID-19 — Степанов

Министерство здравоохранения предлагает повысить количество тестирований на COVID-19. На данный момент этот показатель составляет 24 теста на 100 тысяч населения, но в ведомcтве предлагают увеличить его до 32.

Об этом на брифинге по итогам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, это позволит максимально выявлять больных людей и владеть реальной статистикой относительно ситуации в стране.

"В связи с ухудшением ситуации мы предложили расширить перечень критериев, которые будут определяться на установления разного уровня опасности на тех или иных территориях нашей страны. Одним из основных показателей, который мы предложим на заседании Кабинета министров которое состоится в понедельник (10 августа — Delo.ua), будет количество активных больных за последние 7 дней", — сказал Степанов.

Сразу после принятия такого решения будет проведено еще одно заседание комиссии, сообщил он.

Кроме того, Минздрав будет настаивать на проведении более тщательный проверок соблюдения карантинных правил, заявил глава ведомства.

Отметим, что на последнем заседании комиссии было принято решение с 8 августа перевести Луцк из "красной зоны" эпидемиологической опасности в "оранжевую", а Тернополь из "красной" — в "желтую", сообщил Степанов.

Напомним, что, согласно последним данным, в "красную" зону по уровню распространения коронавируса в Украине попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей.