В Украине изменили карантинные зоны: Харьков теперь в "красной", а Тернополь — в "зеленой"

В "красную" зону по уровню распространения коронавируса в Украине попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей.

Эта зона обозначает худшую ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные из интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.

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В свою очередь Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в "красной" зоне, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно.

Указано, что новый раздел на карантинные зоны вступит в силу с понедельника, 10 августа.

В то же время в "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов. Кроме Луцка, туда попали еще Черновцы, а также:

- Ровенский район;

- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

- Городенковский район Ивано-Франковской области;

- Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно.

А также:

- Киверцевский и Маневичский районы Волынской области;

- Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский районы Житомирской области;

- Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

- Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

- Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;

- Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области;

- Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкий районы Черниговской области.

Зато с "желтой" в "зеленую" зоны попали Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.

При этом вся остальная территория Украины, в частности Киев, оказались в "зеленой" зоне.

Напомним, уже третий день подряд в Украине фиксируется рекорд по количеству новых больных на коронавирус в сутки.

В частности, за прошедшие сутки зафиксировано 1453 новых случая коронавируса, 531 человек выздоровел, а 33 — умерли.

Ранее власти Киева предупредили о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса.