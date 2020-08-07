Антирекорд обновлен: в Украине за сутки подтвердили 1453 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 пятницы, 7 августа, в Украине было 78 тысяч 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43 тысячи 55 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1453 новых случая коронавируса, 531 человек выздоровел, а 33 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 1 млн 135 тысяч 51 тестирование методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2932 случая;

Волынская область — 4162 случая;

Днепропетровская область — 1508 случаев;

Донецкая область — 945 случаев;

Житомирская область — 2064 случая;

Закарпатская область — 5615 случаев;

Запорожская область — 895 случаев;

Ивано-Франковская область — 5426 случаев;

Кировоградская область — 714 случаев;

город Киев — 9178 случаев;

Киевская область — 4058 случаев;

Львовская область — 10 572 случая;

Луганская область — 146 случаев;

Николаевская область — 682 случая;

Одесская область — 3904 случая;

Полтавская область — 489 случаев;

Ровенская область — 6638 случаев;

Сумская область — 636 случаев;

Тернопольская область — 3212 случаев;

Харьковская область — 4527 случаев;

Херсонская область — 255 случаев;

Хмельницкая область — 1286 случаев;

Черновицкая область — 6477 случаев;

Черкасская область — 975 случаев;

Черниговская область — 965 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 августа в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 тысячи 951 сообщение о подозрении на коронавирус.

Ранее власти Киева предупредили о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса.