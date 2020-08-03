"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Луцк и Тернополь

"Укрзализныця" прекратила продажу билетов на поезда дальнего следования к станциям Луцк и Тернополь.

Эти города попали в "красную зону" в соответствии с адаптивным карантином, сообщает пресс-служба УЗ.

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"Продажа билетов на поезда дальнего следования к станциям Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10", — говорится в сообщении.

В частности, ограничение действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Указано, что пассажирам этих поездов предложили компенсацию полной стоимости билетов.

Напомним, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

С 3 августа это разделение страны на карантинные зоны вступило в силу. При этом к "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В то же время в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.