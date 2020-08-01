"Укрзализныця" отменяет остановки поездов в Луцке и Тернополе

Укрзализныця, согласно постановлению Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба ЖД-перевозчика, это ограничение будет действовать для следующих поездов:

№41/42 сообщением Днепр — Трускавец;

№98/97 Ковель — Киев;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№12/11 Одесса — Львов;

№81/82 Киев — Ужгород;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№136/135 Черновцы — Одесса;

№108/107 Одесса — Ужгород;

№110/109 Львов — Херсон;

№86/85 Львов — Новоалексеевка;

№715/716 Киев — Львов.

Остановка на этих станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов.

В УЗ напомнили, что решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются АО "Укрзализныця".

"Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее пассажиры жаловались, что в поездах УЗ не соблюдаются санитарные нормы — пассажиров запускают в вагоны без защитных масок и измерения их температуры тела, а проводники также работают без средств защиты.

Напомним, исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрык во время рабочей поездки в Западную Украину заявил, что "Укрзализныця" собирается полностью возобновить железнодорожное сообщение уже в августе, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.