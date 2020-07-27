В "Укрзализныце" не соблюдают санитарные нормы: людей в поезда пускают без средств защиты

В поездах "Укрализныци" не соблюдаются необходимые санитарные нормы — пассажиров запускают в вагоны без защитных масок и измерения их температуры тела, а проводники также работают без средств защиты.

Об этом в Facebook сообщают пассажиры. В частности, такая ситуация наблюдалась в поезде Интерсити+ по маршруту "Сумы — Киев".

"Кроме того, что электронный билет нечем сканировать и паспорт из Дія не принимают, так в вагонах полная посадка, при том, что продавали билеты через один. Людей в поезд пускают без масок и измерений температуры, проводники тоже ходят без всяких средств защиты, за деньги в карман берут стоячих, никаких санитайзеров. Зато в туалетах поставили жидкое мыло и работает кондиционер!", — рассказал один из пассажиров Владимир Петренко.

Аналогичная ситуация наблюдалась в поезде, курсировавшем в южном направлении. "Встречаю свою девушку я с поезда... Я понимаю халатность людей… когда на весь вагон только моя девушка в маске. Как бы все закончилось, и в СМИ транслируют только цифры. Все бессмертные. Но почему "Укрзалізниця" не проводит разьяснительную работу с пассажирами? Почему сами проводники не соблюдают санитарные нормы?... Короче, Министерство охраны здоровья Украины, может как-то будете контролировать? А то брифинги красивые, но не люди, а тем более перевозчик не соблюдает санитарных норм", — написал Влад Тихонов.

В комментарии Delo.ua на "горячей линии" "Укрзализныци" сообщили, что не знают о таких фактах и пообещали разобраться. В пресс-службе компании на звонки редакции не отвечают.

Читайте также: В Украине снова сломался скоростной поезд Hyundai

Напомним, "Укрзализныця" собирается полностью возобновить железнодорожное сообщение уже в августе — впрочем, только если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.