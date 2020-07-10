"Укрзализныця" планирует в августе возобновить полноценное пассажирское сообщение

"Укрзализныця" собирается полностью возобновить железнодорожное сообщение уже в августе — впрочем, только если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрык во время рабочей поездки в Западную Украину.

По его словам, сейчас компании удалось запустить треть пригородных поездов и дальнего следования. "Карантин в Украине продлили до 31 июля 2020 года. Надеемся, что в августе количество заразившихся коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами", — отметил топ-менеджер.

Он напомнил, что на данный момент в поездах действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах — это два пассажира в купе и СВ, а плацкартных — в шахматном порядке. Также глава компании призвал путешественников соблюдать санитарные нормы в поездах и на вокзалах.

"Больше всего нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на наши замечания, мы вынуждены вызывать сотрудников полиции", — пояснил он.

Также Юрык во время рабочей поездки рассказал, что железнодорожники рассматривают целесообразность установки на Львовском железнодорожном вокзале современных инфракрасных систем скрининга температуры.

"Уже в ближайшее время мы установим такие системы на киевском вокзале и протестируем их. В дальнейшем аналогичное оборудование может быть установлено и на львовском вокзале", — сообщил топ-менеджер.

Отметим, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. В каждом вагоне для пользования пассажиров установлен санитайзер, а все поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли медосмотр.

Для посадки в поезд путешественники должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Временно в поезде не продают напитки и снеки.