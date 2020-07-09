Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний

Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов

Главный офис "Укрзализныци". Фото: Евгений Кравцов / Facebook Главный офис "Укрзализныци". Фото: Евгений Кравцов / Facebook
Главный офис "Укрзализныци". Фото: Евгений Кравцов / Facebook

План реструктуризации АО "Укрзализныця" предусматривает его разделение на ряд специализированных, до пяти вертикалей.

Об этом заявил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"В представленном нам плане реструктуризации "Укрзализныци" обсуждается анбандлинг компании — есть разные подходы, предполагающие создание от трех до пяти вертикалей. Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов. Но это, конечно же, идеальный план", — отметил он.

В то же время, по словам члена набсовета компании, "Укрзализныце" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и перестать ее субсидировать за счет грузоперевозок.

"Очень обидно, что когда были благоприятные условия для компании, момент был упущен. И мы попали в некую центрифугу, когда нам одновременно нужно и антикризисную программу принимать, и компанию реформировать", — пояснил Лещенко.

При этом, по его мнению, УЗ все еще остается огромным национальным достоянием, которым нужно правильно воспользоваться и которое будет терять свою ценность просто под влиянием времени, если его не поддерживать и не модернизировать.

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"Нам нужно максимально оптимизировать компанию — ее закупки, штат, расходную часть. Пусть даже от этого выиграют не все — кто-то получит больше заказов, кто-то закроется или будет уволен. Но в целом компания должна остаться в выигрыше. И во многом это будет зависеть от нового главы компании", — считает член правления УЗ.

Ранее анонсировалось разделение "Укрзализныци" на трех операторов — грузового, пассажирского и инфраструктурного. В августе 2019 года бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял о планах Кабмина разделить УЗ на 3 компании и сделать это планировалось до 2022 года.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

При этом новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

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