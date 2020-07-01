"Укрзализныця" ввела в действие скандальный новый договор на грузоперевозки

В среду, 1 июля, АО "Укрзализныця" ввела в действие новый договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Об этом следует из данных филиала "Центр транспортной логистики" УЗ.

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В компании отметили, что теперь все перевозки грузов осуществляются на основании этого договора.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что договор уже подписан с основным количеством заказчиков, которые регулярно пользуются услугами УЗ, в том числе и крупными грузоотправителями.

Также в компании добавили, что вопрос внесения изменений в договор и дальше будет предметом диалога с заказчиками.

В то же время многие крупные грузоотправители ранее заявили, что "Укрзализныця" не учла ключевые предложения участников рынка при подготовке новой редакции договора. В то время как в самой УЗ настаивали на обратном.

Среди неприемлемых для бизнеса пунктов договора отмечены:

- сама форма публичного договора, исключающего возражения со стороны заказчика;

- совмещение в одном договоре, как услуг перевозки, так и предоставление вагонов;

- положение об одностороннем внесении изменений в договор со стороны "Укрзализныци" при отсутствии такого права у заказчика;

- отсутствие ответственности перевозчика за несвоевременную доставку грузов;

- предоставление непригодных в техническом состоянии вагонов;

- отсутствие компенсации за маршрутные отправки.

Отдельный раздел замечаний посвящен намерениям УЗ в различных формах увеличить плату за пользование вагонами. Наиболее значительным, как отмечают авторы обращения, является необоснованный коэффициент Тдод — дополнительно оплачиваемое заказчиком количество суток, которые прибавляются к сроку использования вагонов в груженом и порожнем рейсе.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" имплементирует новый договор на перевозку грузов без изменений в стоимости услуг.