Транспорт 20 минут назад

"Укрзализныця" вводит в действие новый договор на перевозку грузов

Грузоперевозки, согласно новому договору, будут проводиться без изменения стоимости услуг

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

АО "Укрзализныця" имплементирует новый договор на перевозку грузов без изменений в стоимости услуг.

Об этом сообщил исполняющий обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий во время заседания рабочей группы по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве.

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"Благодаря совместной работе с Министерством инфраструктуры Украины и рынком был определен и решен ряд дополнительных вопросов. Мы отработали все замечания рынка. Одним из таких был вопрос изменений в тарифах при введении нового договора. Сразу хочу сообщить, что введение нового договора не скажется на стоимости услуг, предоставляемых нашим клиентам", — рассказал Роман Веприцкий.

Он также сообщил, что "Укрзализныця" прислушивалась к рынку и ввела порядок обращения клиентов по поводу изменений в договоре.

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"Принципиальным был вопрос отсутствия возможности обжалования дополнительных изменений, которые вносит АО "Укрзализныця". После проведения консультаций были внесены правки, согласно которым появился порядок обращения клиентов по поводу любых изменений в договоре. То есть мы готовы и в дальнейшем обрабатывать все предложения и замечания, которые будут в будущем озвучиваться относящегося нового договора", — уточнил Веприцкий.

Топ-менеджер также рассказал, что УЗ внедряет экономические стимулы для более эффективного использования собственных вагонов.

"С новым договором мы внедрим ряд клиентоориентированных мероприятий, которые станут стимулом для использования вагонов собственности УЗ", — добавил Веприцкий.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует ввести в действие новый Договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с 1 июля 2020 года вместо запланированной ранее даты 1 июня.

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