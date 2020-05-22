"Укрзализныця" перенесла дату введения новых правил грузоперевозок

АО "Укрзализныця" планирует ввести в действие новый Договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с 1 июля 2020 года вместо запланированной ранее даты 1 июня.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, в УЗ доработали новую редакцию документа в сотрудничестве с бизнесом, причастными ведомствами и Антимонопольным комитетом.

В УЗ отмечают, что публичное обсуждение условий сотрудничества с заказчиками услуг грузовых перевозок было начато еще в апреле 2019 года, но в последнее время был проведен целый ряд переговоров в широком кругу заказчиков услуг грузоперевозок, их объединений, специалистов и контролирующих органов.

Железнодорожники подчеркнули, что конечный вариант договора максимально отвечает интересам участников перевозочного процесса.

"За последнее время был проведен целый ряд переговоров в широком кругу заказчиков услуг грузоперевозок, их объединений, специалистов и контролирующих органов. Конечный вариант договора максимально отвечает интересам участников перевозочного процесса. Подчеркиваем, что, несмотря на проводимую работу, "Укрзализныця" призывает все заинтересованные стороны продолжить всестороннее сотрудничество", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки и запускаются первые поезда дальнего следования.

Ранее Владислав Криклий сообщал, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, как это предусмотрено на 3-м этапе ослабления карантина.