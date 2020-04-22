Транспорт 20 минут назад

Кабмин хочет потратить на "Укрзализныцю" 5 млрд грн "газпромовских" денег

Мининфраструктуры планирует в 2020 году дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" денег

Кабмин хочет потратить на "Укрзализныцю" 5 млрд грн "газпромовских" денег Кабмин хочет потратить на "Укрзализныцю" 5 млрд грн "газпромовских" денег
Владислав Криклий. Фото: delo.ua

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" денег.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет наиболее ликвидной помощью для "Укрзализныци" в текущей ситуации с учетом ранее озвученного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до "CCC" с прогнозом "негативный".

"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нафтогаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку "Укрзализныци". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и тому подобное", — подчеркнул министр.

В частности, Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для "Укрзализныци".

"Ожидаем, что указанные деньги поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", — подчеркнул Криклий.

По его мнению, на понижение рейтинга компании со стороны S&P повлияли публичные высказывания экс-руководителя "Укрзализныци" Желько Марчека о том, что у компании проблемы с ликвидностью.

Как сообщалось, 10 апреля S&P сообщило о понижении рейтинга "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности.

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13 апреля "Укрзлизныця" заключила с ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" договор на проведение 6 аудиторских услуг (в том числе аудита финотчетности компании по МСФО в 2020-2021 годах) на общую сумму 54,999 млн грн.

Как известно, перечисленные российским "Газпромом" в конце 2019 года $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража продолжают находиться на счетах НАК "Нафтогаз Украины", их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.

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