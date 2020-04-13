Транспорт 1 час назад

S&P Global Ratings опустило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця"

В агентстве считают показатели ликвидности УЗ довольно слабыми

S&P Global Ratings опустило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" S&P Global Ratings опустило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця"
Фото: 5 канал

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Укрзализныци" до уровня "ССС" с "В-", передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время мы оцениваем показатели ликвидности компании как слабые, полагая, что проблемы, связанные с пандемией коронавируса, обусловят ограничение доступа компании к рынкам капитала и окажут давление на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности", — говорится в сообщении S&P.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время рейтинговое агентство считает, что "Укрзализныця" может договориться о пересмотре условий по некоторым кредитам.

"Прогноз "негативный" отражает неопределенность относительно потенциальной реструктуризации кредитов и способности компании аккумулировать достаточные денежные средства для осуществления предстоящих выплат", — отмечают в S&P.

Читайте также:
Криклий обещает, что "Укрзализныця" не будет повышать цены на билеты после карантина

В агентстве также указали, что в течение 12 месяцев, начавшихся 1 апреля 2020 года, "Укрзализныце" предстоит погасить долговые обязательства в объеме около $400 млн, включая кредит в $200 млн со сроком погашения в июле и две выплаты в рамках ранее размещенного выпуска сертификатов участия в займе.

Как подчеркивается в сообщении S&P, "Укрзализныця" располагает денежными средствами на балансе в размере около $165 млн и имеет подтвержденные кредитные линии на сумму $155 млн, преимущественно от украинских банков.

"По нашим оценкам, этих средств и денежных потоков от операционной деятельности, прогнозируемых нами в рамках базового сценария, может быть недостаточно для выплат по долговым обязательствам со сроками погашения в ближайшие 12 месяцев", — сообщают в S&P.

В агентстве также подчеркивают, что способность "Укрзализныци" генерировать денежный поток от операционной деятельности может ухудшиться вследствие дополнительного давления на объемы грузоперевозок в связи с мерами, направленными на сдерживание распространения пандемии, либо в случае усиления давления на сырьевые рынки, поскольку значительная часть выручки компании приходится на транспортировку сырьевых товаров.

"Если "Укрзализныця" реструктурирует кредиты в ближайшие 12 месяцев, и мы придем к выводу о том, что эта реструктуризация является вынужденным предложением об обмене ценных бумаг, сделанным в стрессовых условиях, мы можем вновь понизить рейтинги — даже в случае своевременного осуществления всех платежей в соответствии с новым графиком", — заявили в S&P.

Читайте также:
"Укрзализныця" заявляет об убытке в 6-10 млрд грн от карантина

По прогнозам агентства, операционные показатели "Укрзализныци" и в 2020 году на фоне снижения объемов грузоперевозок и ограничения пассажиропотока будут слабыми, при этом отношение "денежный поток от операционной деятельности/долг" снизится до уровня около 20% по сравнению с 36% в 2018 году и 30-35%, ожидаемыми по итогам 2019 года.

"Для пересмотра прогноза по рейтингам на "Стабильный" или для повышения рейтинга "Укрзализныци" необходимо, чтобы компания имела возможность и выражала готовность обслуживать долг на постоянной основе", — подчеркнули в S&P.

Кроме того, рейтинг "Укрзализныци" может быть повышен, если проводимая компанией реструктуризация долга не приведет к сокращению объема выплат, а также если "Укрзализныця" успешно рефинансирует долг, снизив риск вынужденного предложения об обмене ценных бумаг, сделанного в стрессовых условиях, и распределив сроки погашения обязательств, подлежащих погашению в ближайшее время, на будущие периоды.

Ранее стало известно, что временный исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Криклий обещает, что "Укрзализныця" не будет повышать цены на билеты после карантина
Криклий обещает, что "Укрзализныця" не будет повышать цены на билеты после карантина
Временного главу "Укрзализныци" уволят в ближайшее время — министр
Временного главу "Укрзализныци" уволят в ближайшее время — министр
"Укрзализныця" заявляет об убытке в 6-10 млрд грн от карантина
"Укрзализныця" заявляет об убытке в 6-10 млрд грн от карантина
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Умер насельник Киево-Печерской Лавры — СМИ сообщают, что от коронавируса

  3. Суд в Украине отказался штрафовать мужчину за отсутствие маски в общественном месте

  4. Компания Goodvalley планирует построить еще 2 завода в Украине

  5. "Доктор боялась со мной контактировать" — киевлянин о том, как попал в больницу с COVID-19

Загрузка...