Временного главу "Укрзализныци" уволят в ближайшее время — министр

Временный исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщает "НВ Бизнес".

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Также эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам Криклия, "Укрзализныця" решила приостановить конкурс на должность руководителя из-за карантина. При этом министр прогнозирует, что новый руководитель УЗ появится не ранее мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что набсовет "Укрзализныци" решил отстранить Марчека.

Как известно, Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим председателем правления железнодорожного предприятия Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.

На участие в конкурсе на должность председателя правления "Укрзализныци" подали документы более 90 человек. При этом, когда будет продолжен конкурсный отбор, пока неизвестно.

Ранее Желько Марчек заявил, что АО "Укрзализныця" по итогам первого полугодия получит убыток в размере от 6 млрд до 10 млрд грн из-за мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса и приостановки работы отдельных грузоотправителей.

Также сообщалось, что руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов с целью поддержать украинский бизнес в условиях вынужденных ограничений работы в связи с карантинными мероприятиями в Украине.