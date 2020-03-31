"Укрзализныця" отсрочила введение в действие нового договора на грузоперевозку

Руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов.

Данное решение имеет целью поддержать украинский бизнес в условиях вынужденных ограничений работы в связи с карантинными мероприятиями в Украине, заявил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек.

"Руководство "Укрзализныци", понимая, в каких условиях сейчас работает бизнес, необходимость поддержки украинских компаний и производителей, социальную ответственность перед государством, решило отсрочить начало действия этого договора до 1 июня 2020 года", — отметил он.

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По словам Марчека, специалисты УЗ сейчас работают со всеми обращениями и замечаниями бизнеса и Антимонопольного комитета Украины относительно положений нового договора для принятия взвешенных решений, которые будут максимально отвечать интересам участников перевозочного процесса.

В то же время он напомнил, что "Укрзализныця" неоднократно инициировала сокращение номенклатуры грузов внеклассной группы и сближение тарифных классов, поскольку на сегодняшний день компания работает в условиях, когда тариф на перевозки зависит от класса груза, а не от затрат на перевозку. Эта разница может быть на 40% меньше, чем средний тариф.

По его мнению, приведение тарифных классов к единым нормам даст рынку железнодорожных перевозок равные и конкурентные условия работы.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вскоре предложит грузоотправителям новые продукты при пользовании вагонами компании, которые помогут клиентам снизить расходы на стоимость перевозок одновременно с увеличением глубины планирования. Речь идет о возможности заказа услуги перевозок в вагонах компании на долгие сроки, при взаимной ответственности сторон за их выполнение обеих сторон договора.

От заказчика потребуется равномерность отгрузки, от УЗ — обеспечение своевременной подачи вагонов, а в случае заказа графиковых маршрутов еще и гарантированного времени доставки груза.

Ранее грузоотправители потребовали ввести запрет на изменение условий работы АО "Укрзализныця" до окончания действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.