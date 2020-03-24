"Укрзализныця" решила ужесточить условия для грузоотправителей. Бизнес протестует

Грузоотправители требуют ввести запрет на изменение условий работы АО "Укрзализныця" до окончания действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Об этом говорится в письме генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия, сообщает "МинПром".

В документе подчеркивается, что 20 февраля на сайте филиала "ЦТЛ" АО "Укрзализныця" была опубликована новая редакция договора на предоставление услуг по организации перевозок грузов железной дорогой.

Как отмечается к предыдущей редакции договора, которую предложила УЗ 26 июля прошлого года, представителями бизнеса был выдвинут целый ряд замечаний. Часть из них ЖД-предприятие исправило, но концептуально договор не изменился.

В частности, оставлена норма относительно невозможности внесения корректировок и возражений, при расчете платы за пользование вагоном используется коэффициент "Тдод", что по факту означает дополнительные двое суток оплаты за пользование подвижным составом. Кроме того, при сдовоенных операциях "Укрзализныця" намерена учитывать плату за "второй пустой" пробег.

При этом, правила расчета срока доставки груза (округление) оставлено без изменений, в частности, округление срока использования вагона только в большую сторону для полных суток. Предложенная же УЗ 25%-я скидка на маршрутные отправки не компенсирует потери, связанные с формированием и простоем вагонов для организации маршрутных отправлений.

Кроме этого, как отмечает издание, "Укрзализныця" добавила норму о том, что плата за использование вагонами оплачивается заказчиком в случае их задержки при перевозке по причинам, не зависящим от перевозчика, в том числе, на подходах к станциям назначения. Таким образом, железнодорожники снимают с себя ответственность за простои и хочет возложить на заказчика такие затраты, подчеркивается в документе.

Новый договор не предполагает также скидку как минимум на одни сутки на операции по разгрузке и погрузке вагонов.

"Даже предварительный анализ нового договора дает основания считать, что введение его в действие является преждевременным и приведет к росту расходов основных грузовладельцев на железнодорожные грузовые перевозки и негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой АО "Укрзализныця"", — подчеркивается в письме.

Гусак напомнил, что стоимость использования вагонов АО "Укрзализныця" уже превышает предложение на рынке, а дальнейший рост цен негативно скажется на работе бизнеса и самой железной дороги, поскольку приведет к сокращению доходов от грузоперевозок, падению объемов финансирования обновления основных фондов и другим последствиям.

В связи с этим, федерация предлагает запретить железной дороге менять правила грузоперевозок до завершения ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавируса. Помимо этого, Федерация предлагает отправить новую редакцию договора на доработку, исключить наиболее спорный пункт о новом порядке расчета платы за пользование вагонами под погрузочными операциями и привести ценовую политику в соответствие с рыночными условиями.

Напомним, 21 февраля коллегия антимонопольного комитета Украины на своем заседании обязала "Укрзализныцю" отменить несколько тендеров на закупку газа.