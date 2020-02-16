Транспорт 40 минут назад

СБУ выявила хищение 600 тысяч грн "Укрзализныци"

Хищение обнаружено в региональном филиале "Одесская железная дорога"

СБУ выявила хищение 600 тысяч грн "Укрзализныци" СБУ выявила хищение 600 тысяч грн "Укрзализныци"
Знаменское вагонное депо. Фото: СБУ

В Кировоградской области Служба безопасности Украины вскрыла хищение 600 тысяч грн, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, руководитель подрядного предприятия во время заключения договора по техническому переоборудованию здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала", — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, безосновательное завышение цен нанесло ущерб "Укрзализныце" на сумму почти 600 тысяч грн.

На данный момент директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по статьям присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог, а главному инженеру службы вагонного хозяйства депо — по статье служебная халатность.

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Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины временно назначил исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления ЖД-предприятия Желька Марчека.

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