Александр Скичко: из шоумена в "смотрящие" "Укрзализныци"

Телеведущий и шоумен Александр Скичко, который стал депутатом от "Слуги народа" по мажоритарному округу в Черкассах, превращается в важного человека на "Укрзализныце". Одна из причин резкой смены сферы интересов Александра — его тесть, крупный предприниматель Леонид Юрушев, которому принадлежит завод-поставщик "УЗ" — АО "Днепровагонремстрой". Одной из основных задач Александра будет не только сохранить существующие подряды, но и создать условия для расширения бизнеса отца жены, считают участники рынка.

"Зализнычник" поневоле

Александр Скичко, известный зрителям по работе на песенном конкурсе "Евровидение", а также по пародиям на политиков, например, Олега Ляшко, до осени 2019 года мало интересовался железной дорогой. Когда сразу после выборов его спрашивали, в каком комитете собирается работать, Александр честно колебался между аграрным и транспортным. Причем "наработок" явно было больше в сельском хозяйстве, а интерес к инфраструктуре ограничивался стандартными фразами о разбитых дорогах на округе.

После того, как в сентябре он возглавил подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта, посты на эту тему появлялись крайне редко. Несмотря на то, что Скичко стал соавтором профильного законопроекта "О железнодорожном транспорте", он лишь однажды упомянул об этом документе, да и то просто в контексте его обсуждения экспертами.

Но к концу октября тема железных дорог охватила Александра с головой. В "программном" посте о реформе "УЗ" депутат "со знанием дела" пишет о падении скорости движения поездов, распределении тяги в ручном режиме, износе основных фондов на 90% и необходимых реформах. В медиа появляется все больше комментариев Скичко на тему "УЗ" и критики в адрес на тот момент еще не уволенного Евгения Кравцова.

Народный депутат также появляется на эфирах, посвященных реформе "УЗ", участвует в скандальном подписании меморандума с Deutsche Bahn в Давосе. В общем, всячески демонстрирует свой новый неформальный статус "смотрящего" за железными дорогами.

После инспекции электрички Киев-Фастов и Фастовского депо в декабре 2019 года Скичко предметно задает вопросы руководству "Укрзализныци". И в первом же, похоже, раскрывает свой реальный интерес к отрасли — его претензия касается капитальных инвестиций и обновления вагонного парка. "В 2017 году выполнение плана по капитальным инвестициям — 68%, 2018 год — 68%, 2019 год — 38%... Это при том, что сам план капитальных инвестиций уменьшился на 26%", — приводит Скичко цифры статистики.

Семейный подряд

Для участников рынка и внешних наблюдателей причина заинтересованности Скичко в масштабных капитальных инвестициях является секретом Полишинеля. Один из крупнейших в стране вагоностроительных заводов — АО "Днепровагонремстрой" — принадлежит тестю народного депутата Леониду Юрушеву. Скичко уже три года женат на его дочери Елизавете.

С момента покупки "Днепровагонремстроя" в 2009 году, по данным сервиса Zakupivli, компания Юрушева получила от различных структурных подразделений "Укрзализныци" 1,62 млрд грн не только за запчасти для вагонов, но и для их обслуживания. По данным проекта Залізниця без корупції, только за 2018 год структуры Юрушева поставили на "УЗ" продукции и услуг на 300 млн грн. Кроме "Днепровагонремстроя", по данным издания "Наші гроші", Юрушев также долгое время предоставлял "УЗ" целый ряд услуг (мойка, уборка) через ООО "Развитие-21 век" (126 млн грн, совместный бизнес с экс-министром обороны времен Януковича Павлом Лебедевым).

Леонид Юрушев

Интересно, что Леонид Юрушев, особенностью которого называют умение находить общий язык с любыми представителями власти вне зависимости от политического лагеря, уже однажды брал под контроль "Укрзализныцю", в результате чего количество заказов на его заводах резко увеличивалось. Речь о периоде 2014-2015 годов, когда при власти находилось правительство Арсения Яценюка. Юрушева неоднократно называли одним из ключевых спонсоров партии "Фронт Змін".

Тогда первым замглавы "УЗ" (тогда — администрация железнодорожного транспорта) и ее фактическим руководителем был экс-президент инвесткомпании Юрушева "Аструм Капитал" Максим Бланк. СМИ отмечали, что за годы до его прихода в "УЗ" компании Юрушева заработали на железной дороге столько же, сколько за первые месяцы пребывания Бланка в должности.

Скандальный вагоноремонтный завод

Компании Юрушева неоднократно попадали в различные скандалы, связанные с поставками вагонов или услуг в "УЗ". Среди таких историй, ремонт старого VIP-вагона по цене нового, многомиллионные штрафы за срыв поставок вагонов для "УЗ", постоянно и необоснованно дорожающие услуги ремонта, завышенные цены на установку кондиционеров в пассажирские вагоны и так далее. Кроме того, "успешные контракты" регулярно заканчивались обвинениями в разворовывании средств госпредприятия при соучастии фирм миллиардера.

В частности, согласно информации из Единого реестра судебных решений, компании Юрушева участвовали в разворовывании средств "Укрзализныци" на сумму около 6 млн грн. Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины расследует по этому поводу уголовное производство №42016000000002788 по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины за преступление, в котором обвиняют в том числе и бизнес Юрушева. Следователи выяснили, что ОАО "Днепровагонремстрой" выполняло работы по ремонту и модернизации тепловозов, вагонов, но при этом часть денег должностные лица завода и "УЗ" присвоили путем предоставления беспроцентного кредита ОАО "ВЗНКИФ Унибудинвест" (код ЕГРПОУ — 32589576).

Также в судебном реестре есть масса более мелких, но не менее занимательных дел о завышении объемов выполненных работ (например, работники Юрушева просто разбирали старые вагоны и продавали на металлолом, сами устанавливали мебель в вагонах, чтобы сэкономить на сборке от производителя, хранят на территории завода краденное имущество других предприятий).

К слову, завод Юрушева в Днепре — это еще и постоянная — в прямом смысле — головная боль для жителей города, поскольку предприятие является одним из ключевых загрязнителей воздуха. В 2015 году по этому поводу было открыто уголовное производство. В апреле 2018 года суд по иску Государственной экоинспекции даже останавливал производство из-за кратного превышения выбросов вредных веществ в атмосферу. Согласно решению суда, остановке подлежали более 100 котлов, прессов, станков, обогреватели, генераторы и так далее. Но это не остановило предприятие, и оно продолжает травить жителей Днепра, беря в работу заказы от "УЗ".

Но, пожалуй, самый громкий скандал связан с причастностью "Днепровагонремстроя" к финансированию террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно данным из ЕРСР, управление СБУ в Днепропетровской области расследует уголовное производство №22014040000000169, в рамках которого следователям стало известно, что в период с мая по сентябрь 2014 года должностные лица "Мелиор Банка" организовали противоправную финансовую схему, направленную на финансирование терроризма путем незаконного обналичивания и снятия денежных средств с кредитных счетов подставных физических лиц за счет денежных средств предприятий с признаками фиктивности. В ходе досудебного расследования установлено, что на лицевой счет ООО "Акцент Трейд" поступали денежные средства от ООО "Металлоцентр Стальсервис", которое в свою очередь получило денежные средства от ПАО "Днепровагонремстрой". Статья, по которой расследуется дело, предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

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Вполне вероятно, что после избрания зятя народным депутатом, Юрушев намерен повторить и приумножить свой успех на "УЗ" в 2014-2015 годах. Молодой, популярный парламентарий с подвешенным языком во главе одного из ключевых комитетов Верховной рады — отличный инструмент для лоббирования своих интересов на самом высоком уровне. Ведь речь уже может идти не только о ремонтных работах или поставках мелких запчастей, а и о более масштабном техническом переоснащении "УЗ" и ее структурных подразделений.

Кроме того, Юрушев, похоже, не прочь взять под контроль и регуляторную политику на железнодорожном транспорте (после реформы должна появиться отдельная Нацкомиссия по регулированию железнодорожных перевозок и тарифов), а также поучаствовать в программе либерализации железнодорожных перевозок, внедрении частной тяги и так далее.

Вопрос в том, как к монополизации рынка в интересах одного участника будет воспринята другими игроками и правительством. И не приведет ли это к необоснованному удорожанию перевозок без реальных реформ и модернизации, что в результате закончится снижением конкурентоспособности украинской экономики, потерей внутренних и транзитных потоков.

