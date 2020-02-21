АМКУ обязал "Укрзализныцю" отменить сомнительные тендера по закупкам газа

Коллегия антимонопольного комитета Украины обязала "Укрзализныцю" отменить несколько тендеров на закупку газа на своем заседании 21 февраля.

Ранее в этих тендерах журналисты обнаружили коррупционные факторы, которые нарушали правила государственных закупок.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с заседания АМКУ.

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Объясняя условия тендерной документации, к которым у журналистов возникли вопросы, представители "Укрзализныци" заявили, что руководствовались положением о возможной чрезвычайной ситуации. По словам представителей госкомпании, в хранилищах "Укрзализныци" мог закончиться газ, что угрожало чрезвычайным ситуациям по всей территории Украины.

Аргументируя это, "Укрзализныця" опиралась на письмо от ГСЧС, в котором якобы подтверждалась возможность ЧС. Впрочем, как выяснилось, представители УЗ не прикрепили к тендерной документации это письмо и подали его только на заседании АМКУ.

В свою очередь сторона жалобщик, в частности компания "Центральный Энергетический Контрагент" предоставила другое письмо от ГСЧС, датированное февралем 2020 года, в котором не подтверждался факт наступления чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия газа в газохранилищах.

На уточняющий вопрос журналистов, как так вышло, что в ГСЧС предоставили два письма по одному делу с разными выводами, представители УЗ подчеркнули, что это не к ним вопрос, а к Госслужбе.

В итоге, по результатам заседания Антимонопольный комитет обязал "Укрзализныцю" отменить тендеры, но оставила за компанией возможность оспорить это решение в суде.

Напомним, "Укрзализныця" в декабре 2019 года заявила об открытых торгах по закупке газа на сумму 682,5 млн грн. По словам представителя "Наші гроші" Юрия Николова, "Центр обеспечения производства" "УЗ" на переговорной процедуре по закупке газа, 31 января, по четырем из пяти лотов отклонил несколько дешевых предложений, объявив о намерении заключить договор на сумму 201,13 млн грн с ООО "Укргазресурс" и ООО "Благогазсбыт". У этих фирм хотят заказать по 20 миллионов кубометров газа каждой. Основателем "Укргазресурс", по данным журналиста, является Андрей Кучков — зять бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Кроме того, с декабря минувшего года УЗ перестала платить за газ предыдущим поставщикам. Речь, по данным Николова, может идти об убытках в размере более 100 млн грн.

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Вскоре "Укрзализныця" вновь объявила открытые торги, однако тендерный комитет "Центр обеспечения производства" внес изменения в тендерную документацию по четырем процедурам закупки. Соответствующие данные были обнародованы в системе "Прозорро". Журналисты издания "Наши гроши" отмечают, что в документации остались требования, которые могут помешать нормальному завершению закупки. Так, например, не исчезло требование о представлении участниками закупок своих ценовых предложений в составе тендерных предложений.

Это приведет к тому, что какие-то предложения могут быть раскрыты до аукциона, если участник подвесит ее в так называемую "открытую часть" тендерного предложения. Также это позволит разыграть срыв торгов. Например, одна из компаний, в случае нежелательного развития событий на аукционе, обжалует раскрытие другого ее ценового предложения, и по результату тендерная Коллегия АМКУ примет решение об отмене торгов в принципе.

Отмечается, что участники торгов оспорили череду дискриминационных требований "УЗ" и Антимонопольный комитет Украины удовлетворил их требования. Однако этот факт остался незамеченным со стороны "УЗ".

Стоит также подчеркнуть, что это не первый яркий пример отношения "УЗ" к закону о закупках. По данным журналистов, монополист покупает природный газ без тендерных процедур. Так, они приводят доказательство транзакций между закупочным подразделением "Укрзализныци" и "Укргазресурсом", где указано, что фирма без тендера в декабре получила 17,8 млн грн за газ и еще полмиллиона за его прокачку.