"Укрзализныця" заявляет об убытке в 6-10 млрд грн от карантина

АО "Укрзализныця" по итогам первого полугодия получит убыток в размере от 6 млрд до 10 млрд грн из-за мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса и приостановки работы отдельных грузоотправителей.

Об этом заявил руководитель "Укрзализныци" Желько Марчек в своем обращении к сотрудникам компании, сообщает медиацентр "Магистраль".

В частности, глава компании напомнил, что ранее было полностью остановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

"Остановка регулярных пассажирских перевозок по железной дороге означает не только недополучение доходов, но и необходимость компенсировать пассажирам расходы на предварительно приобретенные билеты", — отметил Марчек.

Он также добавил, что грузовой сегмент перевозок также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий.

"Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность общества. Только за март "Укрзализныця" недополучит 1,2-1,4 млрд грн. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн. Таких результатов у нас не было с 2015 года", — подчеркнул топ-менеджер.

Марчек добавил, что в сложившихся условиях компания планирует существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, а также работать над расширением кредитных линий.

К тому же, УЗ будет вынуждена прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда.

"Наблюдательный совет общества, правления и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и всех дополнительных выплат", — отметил Марчек.

Ранее руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов с целью поддержать украинский бизнес в условиях вынужденных ограничений работы в связи с карантинными мероприятиями в Украине.