"Укрзализныця" закрывает вокзалы — пускать будут только в кассы по 10 человек

АО "Укрзализныця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, с 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов.

Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возврата билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей — не более 10 человек.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сегодня, 17 марта, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

УЗ напоминает, что деньги в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.

"Укрзализныця" также обнародовала список пассажирских поездов дальнего сообщения, отмененных в связи с проведением карантинных мероприятий. Со списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с рекомендациями относительно новых ограничений для недопущения распространения коронавируса.

В частности Зеленский рекомендует Министерству инфраструктуры 18 марта в 12:00 запретить пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями.