Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты после карантина

В Кабмине анонсировали создание независимого регулятора в сфере транспорта, который будет устанавливать тарифы на перевозки

"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты после карантина "Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты после карантина
Пассажирский поезд "Укрзализныци". Фото: nabludatel.net

АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки после окончания карантина по коронавирусу в Украине.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

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"Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", — сказал он.

В то же время министр отметил, что нет закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им.

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"Это аналог, как НКРЭКУ в энергетике. Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста. Поэтому рассчитываю, что этот закон таки будет принят, и соответствующая комиссия будет создана. Они всем этим будут заниматься", — уточнил Криклий.

Ранее стало известно, что временный исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

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