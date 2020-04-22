"Укрзализныця" введет 4-дневную рабочую неделю, если карантин затянется

Правление "Укрзализныци" рассматривает возможность перевода работников компании на 4-дневную рабочую неделю с 1 июля 2020 года, в случае, если эпидемия COVID-19 продолжится.

Об этом заявил председатель правления компании Шевка Аджунер по итогам заседания правления УЗ, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

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"Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", — отметил Аджунер.

Кроме пандемии коронавируса, еще одной причиной перевода работников на 4-дневную рабочую неделю является финансовое состояние УЗ. В частности, накануне агентство S&P снизило кредитный рейтинг компании до уровня "ССС" из-за беспокойства о возможностях "Укрзализныци" рассчитаться по своим долгам.

"Кроме того, компания временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и прочего для работников", — добавили в транспортном предприятии.

Тем временем поддержать компанию уже пообещали в правительстве. На это могут потратить 4-5 млрд грн с $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в конце 2019 года в пределах газовых договоренностей.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине официально зарегистрировалось безработными 400 тысяч человек, из которых почти 90 тысяч потеряли работу в период карантина.

По расчетам Торгово-промышленной палаты, число безработных в Украине из-за карантина выросло до 1,3 млн человек.

Ранее руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов с целью поддержать украинский бизнес в условиях вынужденных ограничений работы в связи с карантинными мероприятиями в Украине.