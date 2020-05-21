Поезда в Украине начнут ходить 1 июня: "Укрзализныця" возобновляет пассажирские перевозки

В Украине с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки и запускаются первые поезда дальнего следования.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 21 мая.

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"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", — отметил он.

В частности, по словам министра, на вокзалах станции Киев-Пассажирский усилили меры безопасности и установили новую систему видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

Вместе с тем в системе онлайн-резервирования и покупки жд-билетов https://booking.uz.gov.ua/ уже нет в продаже проездных документов на рейсы после 1 июня и позже.

Подобная ситуация в четверг, 21 мая, наблюдалась на всех популярных направлениях.

Напомним, Кабмин ввел с 22 мая адаптивный карантина сроком на один месяц — до 22 июня. С завтрашнего дня уже ожидается возобновление работы общественного транспорта, а с 25 мая — откроется метро.

Ранее Владислав Криклий сообщал, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, как это предусмотрено на 3-м этапе ослабления карантина.