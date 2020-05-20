Кабмин планирует открыть авиасообщение в 11 стран с 15 июня

Внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, что предусмотрено на 3-м этапе ослабление карантина. Такие планы правительства озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время совместного пресс-брифинга министров здравоохранения, образования и науки и инфраструктуры по итогам заседания Кабинета министров Украины 20 мая, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Конкретные графики того, с какими странами и когда мы будем обновлять работу и авиационное сообщение, мы обнародуем отдельно. Сейчас над этим ведется активная работа, ведь большинство стран мира пока оставляют закрытыми свои границы. Уже начиная с июня они планируют открывать туристические сезоны и соответственно въезд для иностранцев. Поэтому мы будем синхронизировать эти процессы", — сказал Владислав Криклий.

Тем временем, как сообщили Delo.ua собственные источники в Международном аэропорту "Борисполь", Украина уже подала заявки на возобновление авиасообщения с 11-ю странами с 15 июня.

Как известно, согласно решению Кабинета министров, принятому 20 мая, в Украине начинает постепенно восстанавливаться работа транспорта: регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта.

Так, с 22 мая разрешено осуществлять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении, а с 25 мая — перевозки пассажиров в метро. С 1 июня восстанавливаются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

При этом обязательные требования безопасности остаются неизменными: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта и др. Сам срок карантина в адаптивном варианте продлен правительством, как ранее сообщалось, до 22 июня.