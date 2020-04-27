В Мининфрастуктуры не исключают технического дефолта АО "Укрзализныця"

Новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Эспрессо".

"Спасти компанию от возможного технического дефолта... Реструктуризация долгов, рефинансирование, возможно, выпуск облигаций. Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы Укрзализныця могла ехать", — сказал он.

По словам Криклия, предыдущего временно исполняющего обязанности главы УЗ Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

"Во время карантина очень много ошибок было... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", — отметил министр.

Напомним, в середине апреля Кабинет министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления АО "Укрзализныця".

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией заявил, что исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

Как известно, Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим председателем правления железнодорожного предприятия Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.

На участие в конкурсе на должность председателя правления АО "Укрзализныця" подали документы более 90 человек. При этом, когда будет продолжен конкурсный отбор, пока неизвестно.

Ранее Желько Марчек заявил, что АО "Укрзализныця" по итогам первого полугодия получит убыток в размере от 6 млрд до 10 млрд грн из-за мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса и приостановки работы отдельных грузоотправителей.