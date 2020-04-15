Кабмин уволил временного руководителя "Укрзализныци"

Правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

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Указано, что Кабмин также исключил Марчека из состава членов правления УЗ.

По словам главы Мининфраструктуры, временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" теперь будет Иван Юрик.

В то же время конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета общества, будет возобновлен и продлен после завершения карантина по коронавирусу.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией заявил, что исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

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Как известно, Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим председателем правления железнодорожного предприятия Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.

На участие в конкурсе на должность председателя правления АО "Укрзализныця" подали документы более 90 человек. При этом, когда будет продолжен конкурсный отбор, пока неизвестно.

Ранее Желько Марчек заявил, что АО "Укрзализныця" по итогам первого полугодия получит убыток в размере от 6 млрд до 10 млрд грн из-за мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса и приостановки работы отдельных грузоотправителей.