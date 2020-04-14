Набсовет АО "Укрзализныця" просит Кабмин уволить временного главу правления

Наблюдательный совет АО Укрзализныця принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины освободить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления.

Как сообщает пресс-служба компании, наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от осуществления полномочий члена Правления, ответственного за человеческие ресурсы.

"Наблюдательный совет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и способности компании", — заявили в УЗ.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией заявил, что исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен в ближайшее время.

Как известно, Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим председателем правления железнодорожного предприятия Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.

На участие в конкурсе на должность председателя правления АО "Укрзализныця" подали документы более 90 человек. При этом, когда будет продолжен конкурсный отбор, пока неизвестно.

Ранее Желько Марчек заявил, что АО "Укрзализныця" по итогам первого полугодия получит убыток в размере от 6 млрд до 10 млрд грн из-за мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса и приостановки работы отдельных грузоотправителей.