Набсовет отложил поиск руководителя АО "Укрзализныця"

Наблюдательный совет АО Укрзалізниця приостановил конкурс на избрание нового главы правления из-за распространения коронавируса и карантина.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЖД-предприятия.

"Учитывая рост неопределенности с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса в Украине и по всей Европе, а также связанных с этим непредсказуемых событий, требующих реагирования, наблюдательный совет УЗ пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано, и в те же сроки, невозможно. Не говоря уже о возможности проведения личных собеседований с потенциальными иностранными кандидатами, практически невозможно их проводить даже с отечественными заявителями", – говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что наблюдательный совет принял решение определить новые временные рамки для процесса и замедлить его, реагируя этим на кризиса, с которым столкнулась страна.

"Новый график будет установлен только когда мы получим больше четкости и видения того, когда пандемический кризис может стать контролируемым. Мы не будем перезагружать процесс, в котором продвинулись далеко вперед, или отменять то, что уже достигнуто, зато сохраним имеющиеся результаты. Консультант по подбору персонала Бойден продолжит свою работу по новому регламенту", — сообщили в УЗ.

В АО "Укрзализныця" добавили, что сейчас временный режим управления с назначением исполняющего обязанности председателя правления из-за прекращения полномочий предыдущего руководителя пока будет продолжаться.

Напомним, сегодня наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова.

Как сообщалось, из руководящих должностей производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" с начала 2019 года были уволены 22 человека — это 55% руководящего состава.

В своем новогоднем обращении глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности.