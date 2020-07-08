Политика и экономика 1 час назад

Кабмин дал "Укрзализныце" отсрочку по выплате дивидендов за 2018-2019 годы

УЗ должна дополнительно направить 60% чистой прибыли за 2018 год в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в госбюджет не позднее 31 декабря 2020 года

Фото: biz.censor.net.ua Фото: biz.censor.net.ua
Фото: biz.censor.net.ua

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством инфраструктуры законопроект, который предусматривает предоставление "Укрзализныце" отсрочки на полгода по выплате дивидендов в государственный бюджет за 2018-2019 годы.

Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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"Мы разработали законопроект с целью поддержки "Укрзализныци", — объяснил глава ведомства Владислав Криклий.

Указано, что УЗ должна дополнительно направить 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет не позднее 31 декабря 2020 года, а не 30 июня 2020 года, как это было предусмотрено ранее.

При этом на сумму таких денег, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня.

По словам Криклия, с 18 марта были временно остановлены пассажирские перевозки, что прогнозировано негативно сказалось на чистой прибыли "Укрзализныци".

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В то же время компания должна вернуть пассажирам значительные суммы денег за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей.

Также, по словам министра, на доходах УЗ негативно отразилась и девальвация курса гривни в I квартале 2020 года.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

При этом новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

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