Транспорт 50 минут назад

Из-за проблем с деньгами "Укрзализныця" переходит на четырехдневную рабочую неделю

На четырехдневку госкомпания переходит уже с 1 июля

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

ОА "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года переводит часть работников компании на 4-дневную рабочую неделю. Об этом стало известно из приказа, который попал в распоряжение mintrans.news.

Указано, что новые правила коснутся сотрудников аппарата управления УЗ и работников филиала "Центр сервисного обеспечения".

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Как отмечается, этот приказ подписали глава компании Иван Юрык и член правления Сергей Кушнир. Известно, что причина такого решения — сложная финансовая ситуация в компании.

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Ранее сообщалось, что правление "Укрзализныци" рассматривает возможность перевода работников компании на 4-дневную рабочую неделю с 1 июля 2020 года, в случае, если эпидемия COVID-19 продолжится.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

При этом новому исполняющему обязанности главы АО "Укрзализныця" Ивану Юрику поставили задачу спасти компанию от технического дефолта.

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