В Украине снова сломался скоростной поезд Hyundai

В ночь на вторник, 21 июля, на станции Люботин под Харьковом вышел из строя скоростной поезд Hyundai №726 Киев-Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда №726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, под Харьковом", — говорится в сообщении.

По данным компании, пассажиры рейса были доставлены на станцию ​​назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в ​​2 часа.

При этом "Укрзализныця" извинилась за временные неудобства.

Напомним, поезда Hyundai купили еще во времена президента Виктора Януковича накануне проведения в Украине чемпионата Европы по футболу. Поезда осуществляют межрегиональные перевозки в формате "Интерсити +".

Почти сразу после начала курсирования УЗ накрыла волна поломок и остановок новых поездов Hyundai. Тогда в компании это объясняли неопытностью работников в пользовании таким подвижным составом.

Напомним, 6 июля на железнодорожной станции "Чернолесская" в Кировоградской области произошло чрезвычайное происшествие — сошел с рельс грузовой поезд.