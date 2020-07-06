Происшествия 1 час назад

В Кировоградской области крупное ЧП: грузовой состав слетел с рельс (ФОТО)

Авария произошла, когда в локомотиве не было ни машиниста, ни его помощника

Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги
Авария грузового поезда Одесской железной дороги

В понедельник, 6 июля  на железнодорожной станции "Чернолесская" в Кировоградской области произошло чрезвычайное происшествие — сошел с рельс грузовой поезд. Об этом сообщает "Думская". 

По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине. Поврежденный состав принадлежал Одесской железной дороге. 

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Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

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"Авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов по станции Чернолесская не останавливалось. Начались восстановительные работы", — прокомментировал свидетель ЧП,  блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook. По его словам локомотив снес служебное здание. Благо, людей в помещение в момент аварии не было. 

По словам железнодорожников, такие ситуации случаются из-за дефицита квалифицированных кадров и отсутствие должного количества работников на станциях.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия. Известно, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".

Напомним, этим летом, это уже не первое ЧП с поездами "Укрзализныци". 1 июня в Кировоградской области на ходу загорелся электропоезд. К счастью, людей внутри не было. 

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