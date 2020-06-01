В Кировоградской области на ходу загорелась 45-летняя электричка (ФОТО, ВИДЕО)

В Кировоградской области на перегоне Помишна — Новоукраинка (Одесская железная дорога) загорелся пригородный электропоезд ЕР9П-362.

Пассажиров внутри, к счастью, не было, сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в Facebook.

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Как отмечается, поскольку пригородное сообщение в Кировоградской области по состоянию на 31 мая не осуществлялось, вероятно, поезд загорелся во время обкатки или перегона.

По предварительным данным, этот электропоезд был выпущен на Рижском вагоностроительном заводе еще в январе 1975 года и с 1978 года работает на Одесской железной дороге.

Напомним, с 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина. Он, в частности, предусматривает возобновление работы железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Известно, что запускают поезда во всех областях, кроме западных, где не ослабляли карантин с 22 мая. Там они начнут курсировать только на 3 дня позже — с 4 июня.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что при посадках в вагон будет осуществляться температурный скрининг. Также в поезд не будут впускать без маски.

Также сообщалось, что запуск городской электрички в Киеве отложили из-за ремонта.