Транспорт 10 минут назад

В Украине возобновили межобластные автомобильные и ЖД-перевозки

"Укрзализныця" восстановила межобластные пассажирские перевозки

Дезинфекция поезда. Фото: УНН Дезинфекция поезда. Фото: УНН
Дезинфекция поезда. Фото: УНН

С утра понедельника, 1 июня, "Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки между областями.

Восстановление железнодорожных перевозок произошло после длительной их остановки в связи с карантинными ограничениями во время эпидемии коронавируса в Украине, сообщает пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram.

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"Сегодня в 6:12 с вокзала "Киев-Пассажирский" отправился первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка"", — говорится в сообщении.

Указано, что более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов отправляются с сегодняшнего дня (1 июня 2020 года) и их список будет пополняться.

При этом, как пояснили в Мининфраструктуры, когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения.

"Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщения", — резюмировал Криклий.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 июня планируется возобновление железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (с учетом ограничений в 50% мест при перевозке в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий).

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При этом в Мининфраструктуры не намерены повышать цены на железнодорожные билеты.

Напомним, Владислав Криклий ранее сообщал, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, как это предусмотрено на 3-м этапе ослабления карантина.

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