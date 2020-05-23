Транспорт 30 минут назад

Билеты на поезда дорожать не будут — Мининфраструктуры

Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта

Поезда. Фото: "Главком" Поезда. Фото: "Главком"
Поезда. Фото: "Главком"

В Министерстве инфраструктуры Украины не намерены повышать цены на железнодорожные билеты.

Об этом заяви глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты", — заверил он.

По его словам, перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и "преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров".

Ранее стало известно, что АО "Укрзализныця" планирует в ближайшее время подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Также сообщалось, что АО "Укрзализныця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

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Напомним, руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов.

Владислав Криклий ранее сообщал, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, как это предусмотрено на 3-м этапе ослабления карантина.

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