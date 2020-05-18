"Укрзализныця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для поездов — Криклий

АО "Укрзализныця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" не обеспечило прозрачность отбора контрагента, поэтому было отстранено от выполнения служебных обязанностей.

"Почему торги были проведены не через ProZorro? Если нужно ускорить процедуру, то обеспечьте, в первую очередь, ее ПРОЗРАЧНОСТЬ, а не снимайте после первого круга предоставления ценовых предложений. Все мы видели, как проходят аукционы, когда цены существенно увеличиваются от стартовых и идут ожесточенные бои. Почему здесь этот принцип не был обеспечен?", — написал Криклий.

Глава Мининфраструктуры выразил надежду, что Укрзализныця приложит все усилия, чтобы провести новый конкурс прозрачно, привлекая максимальное количество участников.

"И в результате мы получим надежного и качественного поставщика услуг", — добавил Криклий.

Ранее министр заявил, что вопрос сотрудничества АО "Укрзализныця" (УЗ) и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по поводу оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок.

Напомним, руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов.